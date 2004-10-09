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Турова Варвара Андреевна
Турова Варвара Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.2004
Пол
Женский
Отец
Туров Андрей Николаевич
1974 г.р.
Мать
Турова (Пушкина) Галина Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2004
Отец:
Туров Андрей Николаевич
Мать:
Турова Галина Александровна
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