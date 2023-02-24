Старкина (Еськина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Еськина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Еськин Пётр

Мать: Еськина Наталья

Рождение ребёнка
1959

Сын: Старкин Владимир Данилович

Отец ребёнка: Старкин Данил Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Данил Михайлович

Рождение ребёнка
21.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Данил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Данил Михайлович

Смерть
2017
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