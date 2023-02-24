Старкина (Еськина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Еськин Пётр
Мать: Еськина Наталья
Рождение ребёнка
1959
Сын: Старкин Владимир Данилович
Отец ребёнка: Старкин Данил Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Данил Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Данил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017