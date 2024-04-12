von Mickwitz Siegfried Ferdinand — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Mickwitz Siegfried Ferdinand

Место рождения

Пилиствере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Дата рождения

1889

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Von Mickwitz Eugen / Eugenius

Мать: Von Mickwitz Albertine

Пилиствере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Смерть
1889
Пилиствере, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
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