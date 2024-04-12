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von Mickwitz Siegfried Ferdinand
von Mickwitz Siegfried Ferdinand
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Древо
Место рождения
Пилиствере
, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Дата рождения
1889
Дата смерти
1889
Пол
Мужской
Отец
von Mickwitz Eugen / Eugenius
1837 г.р.
Мать
von Mickwitz (Koch) Albertine
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Von Mickwitz Eugen / Eugenius
Мать:
Von Mickwitz Albertine
Пилиствере
, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Смерть
1889
Пилиствере
, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
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