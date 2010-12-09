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Зимин Даниил Денисович
Зимин Даниил Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Зимин Денис Игоревич
1983 г.р.
Мать
Зимина Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2010
Отец:
Зимин Денис Игоревич
Мать:
Зимина Екатерина
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