Григорий Афанасьев
Место рожденияд. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
15.07.1901
Жена: Анна Филиппова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1903
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно