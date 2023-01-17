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Григорий Афанасьев

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Место рождения

д. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
15.07.1901

Жена: Анна Филиппова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1903
Место жительства
Неизвестно
д. Голуби, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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