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Ануфриева (Кокорева) Оксана Николаевна
Ануфриева (Кокорева) Оксана Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1978
Пол
Женский
Отец
Кокорев Николай
1957 г.р.
Мать
Кокорева (Нестеренко) Галина Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1978
Отец:
Кокорев Николай
Мать:
Кокорева Галина Николаевна
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