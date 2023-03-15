Ануфриева (Кокорева) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Кокорева) Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1978

Отец: Кокорев Николай

Мать: Кокорева Галина Николаевна

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