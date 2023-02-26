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Анна Егорова

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Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Василий Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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