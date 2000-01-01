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Бубнова Анна Эдуардовна
Бубнова Анна Эдуардовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1971
Пол
Женский
Отец
Бубнов Эдуард Александрович
1936 г.р.
Мать
Завьялова Ольга Петровна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1971
Отец:
Бубнов Эдуард Александрович
Мать:
Завьялова Ольга Петровна
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