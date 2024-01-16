Войткевич Петр Матвеевич
Место рожденияЕнисейская губерния Минусинского округа Сагайской волости Моторское
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиДо 1921
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Войт(ц)кевич Матвей
Енисейская губерния Минусинского округа Сагайской волости Моторское
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковья Же Петровна
Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна
Смерть
До 1921