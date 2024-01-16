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Войткевич Петр Матвеевич

Место рождения

Енисейская губерния Минусинского округа Сагайской волости Моторское

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

До 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Войт(ц)кевич Матвей

Мать: не указана

Енисейская губерния Минусинского округа Сагайской волости Моторское
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Прасковья Же Петровна

Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Войткевич Иван Петрович

Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: Войткевич Татьяна Сидоровна

Смерть
До 1921
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