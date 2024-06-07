Кощеев Гаврил Фалелеевич 1692 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Гаврил Фалелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Кощеев Фалалей Игнатьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кутергина (Кощеева) Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Кощеев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1755

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