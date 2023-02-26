Васса (Максимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти01.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тарас Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Сергеев
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Параскева Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Сергеев
Рождение ребёнка
04.12.1799
Сын: Савва Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1802
Сын: Дмитрий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1807
Отец ребёнка: Игнатий Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фёдор Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Сергеев
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Сергеев
Смерть
01.03.1820