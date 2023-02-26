Васса (Максимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Максимова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

01.03.1820

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Тарас Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Сергеев

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Параскева Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Сергеев

Рождение ребёнка
04.12.1799

Сын: Савва Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1802

Сын: Дмитрий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1807

Сын: Федосий (Федот) Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фёдор Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Сергеев

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Сергеев

Смерть
01.03.1820
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