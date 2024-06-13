Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна

Место рождения

Ростовская область

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Пащенко Степан Данилович

Мать: Пащенко Нина

Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тоткало) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Тоткало Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тоткало) ?

Отец ребёнка: Тоткало Алексей

Бракосочетание
1968

Муж: Тоткало Алексей

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