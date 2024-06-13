Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна
Место рожденияРостовская область
Дата рождения1950
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Пащенко Степан Данилович
Мать: Пащенко Нина
Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тоткало) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Тоткало Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тоткало) ?
Отец ребёнка: Тоткало Алексей
Бракосочетание
1968
Муж: Тоткало Алексей