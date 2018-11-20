Тоткало Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тоткало Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тоткало) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тоткало) ?

Мать ребёнка: Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна

Бракосочетание
1968

Жена: Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна

Смерть
20.11.2018
Украина
Причина смерти: Болезнь

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