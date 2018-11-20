Тоткало Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тоткало) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тоткало) ?
Мать ребёнка: Тоткало (Пащенко) Надежда Степановна
Бракосочетание
1968
Смерть
20.11.2018
Украина
Причина смерти: Болезнь