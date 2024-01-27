Tolmasoff (Susoeff) Leona — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tolmasoff (Susoeff) Leona

Место рождения

Russia

Дата рождения

14.01.1907

Дата смерти

09.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907

Отец: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич Vasili Тихонович

Мать: Сысоева Параша Parasha Наумовна Nahum

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tolmasoff Jim

Смерть
09.11.1991
Riverside, California, United States
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, Los Angeles, California, United States
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