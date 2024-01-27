Tolmasoff (Susoeff) Leona
Место рожденияRussia
Дата рождения14.01.1907
Дата смерти09.11.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907
Отец: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич Vasili Тихонович
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tolmasoff Jim
Смерть
09.11.1991
Riverside, California, United States
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, Los Angeles, California, United States