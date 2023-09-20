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Юркова Дарья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1827 и 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1860

Муж: Вьюрков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Макара Георгиевича Юркова и Дарьи Тарасовны Овсянкиной.
Рождение ребёнка
29.03.1861

Сын: Юрков Василий Макарович

Отец ребёнка: Вьюрков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1864

Сын: Юрков Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Вьюрков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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