Юркова Дарья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1860
Второй брак для Макара Георгиевича Юркова и Дарьи Тарасовны Овсянкиной.
Рождение ребёнка
29.03.1861
Отец ребёнка: Вьюрков Макар Георгиевич
Рождение ребёнка
06.04.1864
Отец ребёнка: Вьюрков Макар Георгиевич
Смерть
Неизвестно