Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1875
Сын: Новиков Иван Яковлев
Отец ребёнка: Новиков Яков Филипов
Рождение ребёнка
20.09.1883
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Новиков Яков Филипов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Яков Филипов
Смерть
Неизвестно