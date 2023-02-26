Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1875

Сын: Новиков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Новиков Яков Филипов

Рождение ребёнка
20.09.1883

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Новиков Яков Филипов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1883
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Яков Филипов

Смерть
Неизвестно
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