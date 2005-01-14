Лубинец Артём Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубинец Артём Петрович

Лубинец Артём Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2005

Отец: Лубинец Петр Петрович

Мать: Хорошилова Татьяна Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close