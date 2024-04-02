Плехова (Крымская) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова (Крымская) Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

06.03.1932

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Плехова Просковья Семеновна

Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович

Рождение ребёнка
26.08.1916

Дочь: Плехова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович

Рождение ребёнка
06.11.1924

Дочь: Банникова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович

Рождение ребёнка
20.09.1928

Дочь: Сосновская Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович

Алтайский край Каменский район поселок Семеновский
Место жительства
Неизвестно
Малышева, Малышевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
06.03.1932
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