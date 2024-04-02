Плехова (Крымская) Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти06.03.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Плехова Просковья Семеновна
Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович
Рождение ребёнка
26.08.1916
Дочь: Плехова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович
Рождение ребёнка
06.11.1924
Дочь: Банникова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович
Рождение ребёнка
20.09.1928
Дочь: Сосновская Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Плехов Семен Семенович
Алтайский край Каменский район поселок Семеновский
Место жительства
Неизвестно
Малышева, Малышевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
06.03.1932