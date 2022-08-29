Косухина (Харитонова) Стефанида Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Харитонова) Стефанида Федотовна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1904

Муж: Косухин Илья

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Косухин Александр

Отец ребёнка: Косухин Илья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
д. Каменка, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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