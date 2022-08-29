Косухина (Харитонова) Стефанида Федотовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Муж: Косухин Илья
Рождение ребёнка
10.09.1926
Сын: Косухин Александр
Отец ребёнка: Косухин Илья
д. Каменка, Пермский край
Смерть
Неизвестно