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Суменков Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Суменков Павел

Мать: Суменкова Марфа Яковлева

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