Трошин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

29.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: Трошин Михаил Иванович

Мать: Трошина Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.01.1935

Сын: Трошин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Трошина Мария Даниловна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.12.1991
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