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Сухова (Чернова) Наталья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Чернов Николай Ундер Офицер Кр. Полуденной

Мать: Чернова Анисья

Бракосочетание
26.01.1825

Муж: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

М. 25 ж. 23
Рождение ребёнка
14.12.1825

Сын: Сухов Федор Семенов

Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Рождение ребёнка
12.08.1828

Сын: Сухов Андрей Семенов

Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Рождение ребёнка
08.11.1829

Сын: Сухов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Рождение ребёнка
04.07.1832

Сын: Сухов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Рождение ребёнка
01.01.1836

Дочь: (Сухова) Анисья Симеонова

Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Василий Климентович Сухов
Рождение ребёнка
22.08.1842

Сын: Сухов Петр Семенов

Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров

Смерть
Неизвестно

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