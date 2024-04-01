Сухова (Чернова) Наталья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
26.01.1825
М. 25 ж. 23
Рождение ребёнка
14.12.1825
Сын: Сухов Федор Семенов
Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Рождение ребёнка
12.08.1828
Сын: Сухов Андрей Семенов
Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Рождение ребёнка
08.11.1829
Сын: Сухов Михаил Семенов
Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Рождение ребёнка
04.07.1832
Сын: Сухов Михаил Семенов
Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1836
Дочь: (Сухова) Анисья Симеонова
Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Василий Климентович Сухов
Рождение ребёнка
22.08.1842
Сын: Сухов Петр Семенов
Отец ребёнка: Сухов Семен Казак Залинейного Полка Федоров
Смерть
Неизвестно