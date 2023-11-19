Метлина Васса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина Васса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Полное имя Василиса
Рождение ребёнка
1782

Сын: Метлин Яков Александрович

Отец ребёнка: Метлин Александр Андреевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Метлин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Метлин Александр Андреевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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