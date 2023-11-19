Метлина Васса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Полное имя Василиса
Рождение ребёнка
1782
Сын: Метлин Яков Александрович
Отец ребёнка: Метлин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Метлин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Метлин Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно