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Бельских Григорий Иванов

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Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Бельских Иван Никифоров

Мать: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1878

Жена: Бельских Ольга Сергеева

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Бельских Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бельских Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Бельских Ольга Сергеева

Смерть
Неизвестно
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