Бельских Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Бельских Иван Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Жена: Бельских Ольга Сергеева
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Бельских Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бельских Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Бельских Ольга Сергеева
Смерть
Неизвестно