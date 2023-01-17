Бельских Иван Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1868
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1896