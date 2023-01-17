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Бельских Иван Никифоров

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Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Бельских Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бельских Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Бельских Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Бельских Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Бельских Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1896
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