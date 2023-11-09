Жукова (Кулакова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.2011
Дочь: Жукова Виктория Романовна
Отец ребёнка: Жуков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
20.02.2018
Сын: Жуков Александр Романович
Отец ребёнка: Жуков Роман Николаевич