Жукова (Кулакова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кулакова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.2011

Дочь: Жукова Виктория Романовна

Отец ребёнка: Жуков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.2018

Сын: Жуков Александр Романович

Отец ребёнка: Жуков Роман Николаевич

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