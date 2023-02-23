Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Петровна

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Место рождения

Болдасево

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасево
Бракосочетание
30.?.1847

Муж: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1848

Сын: Кипкаев Осип Леонтьевич

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кипкаев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лукерья Леонтьевна

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1854

Сын: Кипкаев Архип Леонтьевич

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1864

Сын: Кипкаев Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1867

Сын: Кипкаев Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1870

Дочь: Христина Леонтьевна

Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович

Смерть
16.09.1885
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