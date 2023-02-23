Александра Петровна
Место рожденияБолдасево
Дата рождения1827
Дата смерти16.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Болдасево
Бракосочетание
30.?.1847
Рождение ребёнка
07.09.1848
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лукерья Леонтьевна
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1854
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1864
Сын: Кипкаев Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1867
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1870
Дочь: Христина Леонтьевна
Отец ребёнка: Кипкаев Леонтий Петрович
Смерть
16.09.1885