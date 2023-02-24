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Пушкин Федор Ерастович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

09.02.1890

Дата смерти

До 1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1890

Отец: Пушкин Ераст Павлович

Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Пушкина Елена Кассиановна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
27.?.1916

Жена: Пушкина Елена Кассиановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пушкин Вов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Пушкина Елена Кассиановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1990
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