Пушкин Федор Ерастович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения09.02.1890
Дата смертиДо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1890
Отец: Пушкин Ераст Павлович
Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Пушкина Елена Кассиановна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
27.?.1916
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пушкин Вов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Пушкина Елена Кассиановна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1990