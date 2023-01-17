Пушкина Елена Кассиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкина Елена Кассиановна

Пушкина Елена Кассиановна

avatar

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1896

Отец: Павлов Кассиан Никитич

Мать: Кириакия Николаева

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Пушкин Федор Ерастович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
27.?.1916

Муж: Пушкин Федор Ерастович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пушкин Вов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Пушкин Федор Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close