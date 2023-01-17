Пушкина Елена Кассиановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1896
Отец: Павлов Кассиан Никитич
Мать: Кириакия Николаева
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Пушкин Федор Ерастович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
27.?.1916
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пушкин Вов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Пушкин Федор Ерастович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно