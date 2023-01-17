Мокрушина Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1968
Отец: Шлаков Владимир Павлович
Мать: Асеева Галина Федоровна
Бракосочетание
17.07.1987
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1987
Сын: Мокрушин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мокрушин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
13.12.1988
Дочь: Мокрушина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мокрушин Николай Аркадьевич