Мокрушина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокрушина Ольга Владимировна

Мокрушина Ольга Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1968

Отец: Шлаков Владимир Павлович

Мать: Асеева Галина Федоровна

Бракосочетание
17.07.1987

Муж: Мокрушин Николай Аркадьевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1987

Сын: Мокрушин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мокрушин Николай Аркадьевич

Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
13.12.1988

Дочь: Мокрушина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мокрушин Николай Аркадьевич

Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close