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Шуравина Светлана Александровна
Шуравина Светлана Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2009
Пол
Женский
Отец
Шуравин Александр Михайлович
1982 г.р.
Мать
Шуравина (Лялина) Наталья Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2009
Отец:
Шуравин Александр Михайлович
Мать:
Шуравина Наталья Сергеевна
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