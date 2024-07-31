Чванова (Солуянова) Васса Михайлова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
20.01.1878 ст.
Муж: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
04.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.
Дочь: Сорокина (Чванова) Анна Матвеева
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
09.06.1885 ст.
Дочь: Чванова Ольга Матвеева
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
15.11.1886 ст.
Сын: Чванов Михаил (Максим) Матвеев
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чванов Яков Матвеев
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.
Дочь: Чванова Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
21.08.1894 ст.
Сын: Чванов Иван Матвеев
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Рождение ребёнка
09.03.1897 ст.
Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров
Смерть
Неизвестно