Чванова (Солуянова) Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чванова (Солуянова) Васса Михайлова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Солуянов Михаил Яковлев

Мать: Солуянова (Чистополова) Агрипина Гаврилова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1878 ст.

Муж: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1879 ст.

Сын: Чванов Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.

Дочь: Сорокина (Чванова) Анна Матвеева

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1885 ст.

Дочь: Чванова Ольга Матвеева

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1886 ст.

Сын: Чванов Михаил (Максим) Матвеев

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чванов Яков Матвеев

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.

Дочь: Чванова Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1894 ст.

Сын: Чванов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1897 ст.

Сын: Чванов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Чванов Матвей Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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