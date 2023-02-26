Свирина (Герасина) Параскева Родионова
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Герасин Родион Петров
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1916
Отец ребёнка: Свирин Стефан Никаноров
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно