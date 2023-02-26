Свирина (Герасина) Параскева Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Герасина) Параскева Родионова

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Герасин Родион Петров

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1911

Муж: Свирин Стефан Никаноров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1916

Сын: Свирин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Свирин Стефан Никаноров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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