Каличенко (Демченко) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Демченко Борис
Мать: Демченко ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлевная (Каличенко) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1918
Дочь: Воронкова (Каличенко) Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каличенко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич
Смерть
Неизвестно