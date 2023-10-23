Каличенко (Демченко) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко (Демченко) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Демченко Борис

Мать: Демченко ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлевная (Каличенко) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.08.1918

Дочь: Воронкова (Каличенко) Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Каличенко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Каличенко Тимофей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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