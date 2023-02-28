Феодосия Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1903
Рождение ребёнка
16.11.1905
Сын: Кипкаев (чарджоу) Григорий Акимович
Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович
Рождение ребёнка
11.05.1909
Дочь: Елена Акимовна
Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович
Рождение ребёнка
15.06.1918
Сын: Кипкаев(чарджоу) Сергей Акимович
Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович
Смерть
Неизвестно