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Феодосия Прохоровна

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1903

Муж: Кипкаев Аким Архипович

Рождение ребёнка
16.11.1905

Сын: Кипкаев (чарджоу) Григорий Акимович

Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович

Рождение ребёнка
11.05.1909

Дочь: Елена Акимовна

Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович

Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Кипкаев(чарджоу) Сергей Акимович

Отец ребёнка: Кипкаев Аким Архипович

Смерть
Неизвестно
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