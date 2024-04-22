Чередов Михаил
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти22.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Чередов Павел
Бракосочетание
04.09.1943
с. Плетнёвское Юргинского района Омск. обл.
Рождение ребёнка
14.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Басова Лариса Ii
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Басова Лариса Ii
г. Винница
Смерть
22.12.1950
с. Юрга Тюменской обл.
Причина смерти: болезнь после ранения в ВОВ
Похороны
Неизвестно
с. Вяткино Тюменской обл.