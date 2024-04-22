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Чередов Михаил

Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

1918

Дата смерти

22.12.1950

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чередов Павел

Мать: Чередова Анастасия Ивановна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
04.09.1943

Жена: Чередова Басова Лариса Ii

с. Плетнёвское Юргинского района Омск. обл.
Рождение ребёнка
14.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Басова Лариса Ii

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Басова Лариса Ii

г. Винница
Смерть
22.12.1950
с. Юрга Тюменской обл.
Причина смерти: болезнь после ранения в ВОВ
Похороны
Неизвестно
с. Вяткино Тюменской обл.
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