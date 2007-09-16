Акулов Михаил Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Михаил Евстигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулов Евстигней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Шадова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Акулова Екатерина Ивановна

д. Марьино Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулова Екатерина Ивановна

д. Марьино Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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