Акулов Михаил Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акулов Евстигней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Шадова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Акулова Екатерина Ивановна
д. Марьино Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акулова Екатерина Ивановна
д. Марьино Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно