Акулова (Денисова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Денисова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Шадова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Акулов Михаил Евстигнеевич

д. Марьино Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акулов Михаил Евстигнеевич

д. Марьино Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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