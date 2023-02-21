Акулова (Денисова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Шадова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Акулов Михаил Евстигнеевич
д. Марьино Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акулов Михаил Евстигнеевич
д. Марьино Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно