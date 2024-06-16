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Кожарова Анна Ефимова

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ефим Фомин

Мать: Екатерина Васильева

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожаров Михей Алексеев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кожаров Семион Михеев

Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кожарова Матрена Михеева

Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кожарова Аксинья Михеева

Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кожаров Андрей Михеев

Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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