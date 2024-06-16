Кожарова Анна Ефимова
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ефим Фомин
Мать: Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кожарова Матрена Михеева
Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кожарова Аксинья Михеева
Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кожаров Михей Алексеев
Смерть
Неизвестно