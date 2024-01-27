Бучнев Buchnoff Григорий
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно