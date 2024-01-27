Бучнев Buchnoff Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Григорий

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765

Сын: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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