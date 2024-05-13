Шуплецова (Дружинина) Евдокия Сергеевна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шуплецова (Дружинина) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Россия, Курганская область, Шадринский район, д. Деулина

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: (Шуплецова) Анна

Россия, Курганская область, Шадринский район, д. Деулина
Рождение ребёнка
11.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Василий Иванович

Россия, Курганская область, г. Шадринск

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