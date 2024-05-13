Дружинин Василий Иванович 30.11.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружинин Василий Иванович

Место рождения

Россия, Курганская область, Шадринский район, д. Деулина

Дата рождения

30.11.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1904

Отец: не указан

Мать: (Дружинина) Пелагея Ивановна

Россия, Курганская область, Шадринский район, д. Деулина
Рождение ребёнка
11.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуплецова (Дружинина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуплецова (Дружинина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуплецова (Дружинина) Евдокия Сергеевна

Россия, Курганская область, г. Шадринск

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