Дружинин Василий Иванович
Место рожденияРоссия, Курганская область, Шадринский район, д. Деулина
Дата рождения30.11.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1904
Отец: не указан
Россия, Курганская область, Шадринский район, д. Деулина
Рождение ребёнка
11.02.1925
Рождение ребёнка
03.02.1927
Рождение ребёнка
10.05.1930
Россия, Курганская область, г. Шадринск