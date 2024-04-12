Якунина (Гамазина) Надежда Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунина (Гамазина) Надежда Федотова

Якунина (Гамазина) Надежда Федотова

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

После 1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Гамазин Федот Иванов

Мать: Гамазина Матрена Ларионова

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1878 ст.

Муж: Якунин Дмитрий Николаев

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1883 ст.

Дочь: Якунина Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1886 ст.

Дочь: Якунина Федора Дмитриев

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1888 ст.

Дочь: Якунина Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Дочь: Степанова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
ГАТо, ф. 93, оп. 1, д. 1204а, л. 8об.-9
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Якунина Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1896 ст.

Дочь: Якунина Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.

Сын: Якунин Иоанн (Иван) Дмитриев

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1903 ст.

Сын: Якунин Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
После 1912 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close