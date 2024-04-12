Якунина (Гамазина) Надежда Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиПосле 1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Отец: Гамазин Федот Иванов
Бракосочетание
08.11.1878 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1883 ст.
Дочь: Якунина Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
08.02.1886 ст.
Дочь: Якунина Федора Дмитриев
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
22.08.1888 ст.
Дочь: Якунина Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.
Дочь: Степанова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
ГАТо, ф. 93, оп. 1, д. 1204а, л. 8об.-9
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Якунина Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
16.03.1896 ст.
Дочь: Якунина Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.
Сын: Якунин Иоанн (Иван) Дмитриев
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
16.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Николаев
Смерть
После 1912 ст.