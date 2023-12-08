Семерикова (Плотникова) Мария
Место рождения
Дата рождения23.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семерикова) Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семериков Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семериков Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семериков Самсон
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно