Семерикова (Плотникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова (Плотникова) Мария

Место рождения

Романиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1869

Отец: Плотников Герасим Евдокимович

Мать: Плотникова Евдокия Ивановна

Романиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семерикова) Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семериков Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семериков Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семериков Самсон

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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