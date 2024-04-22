Гультяева (Жгун) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Жгун) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.09.1875 ст.

Муж: Гультяев Фока Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1876 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Фокеевна

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1878 ст.

Сын: Гультяев Тарас Фокович

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Фоковна

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1885 ст.

Дочь: Гультяева Анна Фоковна

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1887 ст.

Сын: Гультяев Павел Фокович

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1890 ст.

Дочь: Гультяева Федосья Фоковна

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1896 ст.

Сын: Гультяев Андрей Фокович

Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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