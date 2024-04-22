Гультяева (Жгун) Дарья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
28.09.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1876 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Фокеевна
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Фоковна
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1885 ст.
Дочь: Гультяева Анна Фоковна
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1890 ст.
Дочь: Гультяева Федосья Фоковна
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Фока Иванович
Смерть
Неизвестно