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Марфа Гаврилова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Михаил Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Степан Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дементий Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Григорий Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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