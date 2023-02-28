Марфа Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Михаил Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Степан Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дементий Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Григорий Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Смерть
Неизвестно