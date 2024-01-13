Серкина Наталья Гермагеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкина Наталья Гермагеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Серкин Сергей Георгиевич

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серкин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Серкин Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серкин Владивир Сергеевич

Отец ребёнка: Серкин Сергей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серкин Сергей Георгиевич

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