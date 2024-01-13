Серкина Наталья Гермагеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Серкин Сергей Георгиевич
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серкин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серкин Владивир Сергеевич
Отец ребёнка: Серкин Сергей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно