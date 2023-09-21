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Коротченкова Наталья Васильевна

Место рождения

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

22.04.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1891 ст.

Муж: Коротченков Никита Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.04.1893 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

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