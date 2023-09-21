Коротченкова Наталья Васильевна
Место рожденияБелое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти22.04.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.04.1893 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд