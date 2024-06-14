Рева Михаил Федорович 19.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рева Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рева (Полонская) Мария Васильева

Рождение ребёнка
04.09.1959

Дочь: Власьева (Рева) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева

Лучки, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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