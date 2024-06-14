Рева Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рева Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1959
Дочь: Власьева (Рева) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Рева (Полонская) Мария Васильева
Лучки, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно