д. Шелемис Екатерина Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдид. Шелемис Екатерина Ермолаева

д. Шелемис Екатерина Ермолаева

avatar

Место рождения

Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иванов Степан Иванович

Отец ребёнка: ?

Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Надысева Ирина Иванова

Отец ребёнка: ?

Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close