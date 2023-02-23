д. Шелемис Екатерина Ермолаева
Место рожденияДеревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: ?
Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Надысева Ирина Иванова
Отец ребёнка: ?
Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Смерть
Неизвестно